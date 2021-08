Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ à 18M€ programmé par Laporta ?

Publié le 12 août 2021 à 10h00 par D.M.

Placé sur la liste des transferts par ses dirigeants, Martin Braithwaite pourrait bien rejoindre un club de Premier League cette saison.

Le départ de Lionel Messi n’a pas effacé les énormes difficultés rencontrées par le FC Barcelone. Pour enregistrer ses recrues estivales, le club catalan doit absolument alléger sa masse salariale dans les prochains jours. Et le meilleur moyen pour parvenir à ses fins est de se séparer de joueurs. Selon Mundo Deportivo , les dirigeants s’activent pour trouver une nouvelle équipe à Miralem Pjanic et à Samuel Umtiti, mais aucune offre satisfaisante ne serait arrivée sur la table de Joan Laporta. A en croire le média espagnol, le FC Barcelone chercherait aussi à se séparer de Martin Braithwaite.

Braithwaite en Premier League cette saison ?