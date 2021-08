Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a programmé un départ à 18M€ !

Publié le 2 août 2021 à 1h30 par La rédaction

Avec les arrivées de Memphis Depay et Sergio Agüero, Martin Braithwaite est annoncé sur le départ. Mais Joan Laporta ne serait pas prêt à le laisser partir en dessous de 18M€.

Si Joan Laporta veut rapidement boucler la prolongation de contrat de Lionel Messi, le président du FC Barcelone n’a d’autre choix que de dégraisser l’effectif de Ronald Koeman. Plusieurs joueurs sont considérés comme partants, dont Martin Braithwaite. Même si l’attaquant danois a surpris la saison dernière, les arrivées de Memphis Depay et de Sergio Agüero le poussent à partir. Mais pour son transfert, Joan Laporta aurait posé des conditions.

Braithwaite, c’est 18M€ minimum