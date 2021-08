Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au Barça, on est déjà sous le charme de Memphis Depay !

Publié le 1 août 2021 à 14h00 par La rédaction

Arrivé au terme de son contrat à l'OL, Memphis Depay s'est engagé au FC Barcelone. Et à peine arrivé en Catalogne, le Néerlandais fait déjà forte impression.

Memphis Depay n'a pas perdu de temps pour convaincre au FC Barcelone. Le Néerlandais est à ce jour la dernière recrue du mercato barcelonais. Après Sergio Agüero, Eric Garcia et Emerson Royal, Ronald Koeman avait fait de Memphis Depay l'une de ses priorités en attaque. Un souhait qu'a exaucé cet été Joan Laporta. Et tout se passe pour le mieux pour l'ancien de l'OL. En effet, ce samedi, le Barça poursuivait sa préparation en Allemagne, en disputant un match amical contre Stuttgart. Une rencontre où Memphis Depay s'est illustré en marquant un magnifique but.

« C'est un joueur qui a beaucoup de qualités »