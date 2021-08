Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça, un rêve impossible pour Renato Sanches ?

Publié le 1 août 2021 à 11h30 par T.M.

Après deux ans au LOSC, Renato Sanches devrait aller voir plus haut à l’occasion de ce mercato estival. Et alors que le Portugais regarderait du côté du FC Barcelone, il pourrait bien falloir étudier d’autres options. Explications.

Ayant explosé notamment aux yeux de tous à l’Euro 2016, Renato Sanches a eu le plus grand mal à confirmer les espoirs placés en lui. Décevant au Bayern Munich, n’ayant pas réussi à se relancer à Swansea, le Portugais a dû rejoindre le LOSC, en 2019, pour retrouver le sourire. Les Dogues ont souhaité tenter le pari Renato Sanches et cela a fonctionné. La saison dernière, le milieu de terrain a été l’un des hommes clés de Christophe Galtier pour aller chercher le titre en Ligue 1. Des performances intéressantes combinées à un très bon Euro avec le Portugal, Renato Sanches se retrouve aujourd’hui très courtisé et avec l’opportunité de retrouver un grand club européen. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, le FC Barcelone est dans le coup. Un intérêt confirmé par L’Equipe , au même titre que ceux d’Arsenal, de Liverpool et du Bayern Munich. Renato Sanches aurait donc l’embarras du choix pour poursuivre sa carrière, mais à en croire les informations du quotidien sportif, la priorité du joueur de Jocelyn Gourvennec serait claire : rejoindre l’effectif de Ronald Koeman.

Koeman dit non !

A 23 ans, Renato Sanches s’imaginerait donc rejoindre le FC Barcelone et le groupe de Ronald Koeman. Pour cela, il peut notamment compter sur la bonne relation entre son agent, Jorge Mendes, et Joan Laporta, président blaugrana. Mais cela pourrait ne pas suffire. En effet, il y a quelques jours, la presse espagnole faisait une annonce fracassante sur ce dossier Renato Sanches. Selon les informations dévoilées par RAC1 , alors que le joueur du LOSC aurait été proposé au Barça cet été, Ronald Koeman aurait dit non. Bien que l’entraîneur néerlandais rechercherait un milieu de terrain après avoir vu Georginio Wijnaldum lui filer sous le nez et rejoindre le PSG, Koeman n’aurait donc pas envie d’avoir Renato Sanches sous ses ordres.

C’est 30M€ !