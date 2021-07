Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Barcelone veut Renato Sanches, Tottenham à l’affût !

Publié le 11 juillet 2021 à 17h25 par Alexis Bernard

Auteur d’un très bel Euro, Renato Sanches se retrouve sur les short-list de prestigieux clubs européens. Et le plus chaud, pour le moment, c’est le Barça…

Comme il a parfois su le montrer sous le maillot du LOSC, Renato Sanches a été excellent durant l’Euro avec la tunique portugaise sur les épaules. Le milieu de terrain a même été épatant sur quelques matchs, prouvant une nouvelle fois son potentiel et sa valeur aux yeux de l’Europe. A présent, le voilà sur les tablettes de plusieurs clubs européens. Et d’après nos sources, à l’heure actuelle, le plus actif s’appelle FC Barcelone.

Le Barça très intéressé, mais…