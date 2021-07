Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta, Villas-Boas... Cette pépite justifie son départ de l'OM !

Publié le 11 juillet 2021 à 16h10 par D.M.

En manque de temps de jeu à l'OM, Alexandre Phliponeau a été prêté à Sète et ne devrait plus évoluer sous les couleurs phocéennes. Le jeune joueur est revenu sur son choix de quitter son club formateur.

Après une victoire face à Martigues dimanche dernier, l’OM poursuit sa préparation et a rendez-vous avec Sète. Une rencontre particulière pour Alexandre Phliponeau. Agé de 21 ans, le milieu de terrain est toujours sous contrat avec le club marseillais. Lié à la formation phocéenne jusqu’en 2022, il a néanmoins décidé de quitter la Canebière cet été et de rejoindre sous la forme d’un prêt Sète. Un départ justifié par son faible temps de jeu au sein de son club formateur. Ce dimanche, Phliponeau est revenu sur son choix de quitter l’OM et a notamment réglé ses comptes avec l’ancien directeur sportif du club Andoni Zubizarreta et l’ancien coach marseillais André Villas-Boas.

« J’ai le regret de ne jamais avoir été essayé »