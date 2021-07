Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria entame un énorme bras de fer à 4M€ !

Publié le 11 juillet 2021 à 14h45 par T.M.

Continuant son marché, Pablo Longoria aimerait également aller piocher du côté des Pays-Bas. Mais l’entreprise du président de l’OM s’avère très compliquée.

D’ici peu, le nombre de recrues devrait être de 8 du côté de l’OM. En effet, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba sont très proches de rejoindre l’effectif de Jorge Sampaoli. Mais pour Pablo Longoria, le travail ne va pas s’arrêter là. Alors que le président phocéen avait promis 11 renforts pour cet été, il entend donc continuer son marché. Pour cela, Longoria regarde un peu partout à travers l’Europe, mais pas seulement. Le prochain coup de l’OM pourrait notamment se trouver du côté de l’Argentine, où Cristian Pavon (Boca Juniors), Thiago Almada et Luca Orellano (Vélez Sarsfield) ont retenu l’attention des Phocéens.

Une grosse bataille avec le Vitesse Arnhem !