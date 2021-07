Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un échec à 5M€ révélé pour Pablo Longoria !

Publié le 11 juillet 2021 à 10h45 par T.M.

Alors que l’OM s’apprête à acter 3 nouvelles recrues, Pablo Longoria continue ses manoeuvres pour amener de nouveaux joueurs sur la Canebière. Mais cela n’est pas une réussite pour le moment…

Prochainement, ce sont Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba qui poseront leurs valises à l’OM. Ils feront ainsi passer à 8 le nombre de recrues estivales sur la Canebière. Pablo Longoria anime donc le marché des transferts cet été et le président phocéen ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, l’Espagnol travaillerait encore et toujours pour amener de nouveaux joueurs à l’OM et c’est visiblement du côté de l’Argentine. Alors que du côté de Vélez Sarsfield, Thiago Almada et Luca Orellano intéresseraient énormément les Phocéens, il en serait de même pour l’attaquant de Boca Juniors, Cristian Pavon.

Ça bloque entre l’OM et Boca Juniors !