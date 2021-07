Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria sait à quoi s’en tenir pour cette piste offensive !

Publié le 10 juillet 2021 à 20h10 par Th.B.

Dans le viseur de l’OM qui pourrait tenter de recruter un nouvel attaquant après le prêt de l’ailier Cengiz Ünder, Cristian Pavón ne pourrait pas débarquer sous les mêmes conditions que l’international turc à Marseille.

Sur le marché des transferts, l’OM ne se fait pas discret depuis l’ouverture officielle du mercato le 1er juillet. Bien au contraire, Pablo Longoria enchaîne les recrues et multiplie les pistes. L’une des dernières en date se nommerait Cristian Pavón, sous contrat jusqu’en juin 2022 à Boca Juniors et qui pourrait bien être disponible sur le marché estival. D’ailleurs, l’OM aurait déjà formulé une offre de prêt à la direction de la formation argentine pour que l’attaquant débarque à la Commanderie.

Le Boca Juniors veut vendre Pavón, mais…