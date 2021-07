Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Simeone ouvre grand la porte à Sampaoli !

Publié le 10 juillet 2021 à 17h30 par A.C.

Giovanni Simeone a clairement expliqué vouloir quitter Cagliari cet été et Jorge Sampaoli serait plus qu’heureux de l'accueillir à l’Olympique de Marseille.

C’est un Olympique de Marseille très sud-américain qu’est en train de dessiner Jorge Sampaoli, avec notamment Gerson et Leonardo Balerdi. L’entraineur pourrait continuer sur cette ligne, puisqu’il aurait demandé à Pablo Longoria de faire une tentative pour Giovanni Simeone, actuellement sous contrat avec Cagliari jusqu’en 2024. Une tentative aurait d’ailleurs déjà été faite, puisque l’ Unione Sarda a annoncé que l’OM aurait sollicité un prêt avec option d’achat pour l’attaquant de 26 ans. Refus net de Cagliari, qui aimerait garder Simeone, arrivé il y a moins d’un an en provenance de la Fiorentina pour 15M€. Si jamais un départ est inévitable, le club sarde souhaiterait récupérer au moins l’intégralité de son investissement et seulement dans un transfert sec. La situation ne s’est d’ailleurs pas vraiment arrangée, puisque tout récemment La Nuova Sardegna a annoncé que le Zénith Saint-Pétersbourg aurait également contacté Cagliari et à la différence de l’OM, serait prêt à payer les 15M€ demandés pour Simeone.

« Le moment est venu pour moi de jouer à un meilleur niveau »

Jusque-là, le principal concerné a été plutôt silencieux. Lors d’un long entretien accordé à Radio Colonia , il a pourtant clairement expliqué vouloir quitter Cagliari cet été. « L'année prochaine sera très importante pour moi, j'ai 26 ans et le moment est venu pour moi de jouer à un meilleur niveau » a expliqué Giovanni Simeone, au micro de la radio argentine. « Il ne s'agit pas seulement de marquer des buts pour faire une bonne saison, il s'agit de grandir, avec de l'expérience, avec des erreurs, avec une bonne situation de jeu, avec un coach qui continue de m'améliorer. Je suis à la moitié de ma carrière, mais j’ai encore énormément de choses à faire. Mon idée est de continuer à jouer en Europe ». L’Olympique de Marseille serait la solution parfaite pour lui, même si l’équipe a raté la qualification en Ligue des Champions et se contentera donc de la Ligue Europa la saison prochaine.

Cagliari se prépare au départ de Simeone