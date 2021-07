Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'étonnante révélation de McGregor sur le transfert de Ramos !

Publié le 10 juillet 2021 à 17h15 par La rédaction

Alors qui n'a pas prolongé son contrat au Real Madrid, Sergio Ramos s'est officiellement engagé en faveur du Paris Saint-Germain. Un transfert dont Conor McGregor était au courant.

Le PSG a frappé un grand coup sur la scène européenne. Le club parisien s'est offert Sergio Ramos sans aucune indemnité de transfert. L'Espagnol était en fin de contrat au Real Madrid, qui n'a pas trouver d'accord pour prolonger son défenseur. Ramos a alors fait le choix de rejoindre le PSG, malgré des offres salariales plus importantes de la part de Manchester City et d'Arsenal. Goal révélait dernièrement que les Gunners auraient proposé un salaire de 17M€ par an à Ramos, alors qu'il devrait toucher 12M€ à Paris. Un transfert retentissant dont certaines personnes étaient au courant. Cela a notamment été le cas de Conor McGregor, star de l'UFC, qui était en contact direct avec son ami Sergio Ramos au moment de son transfert.

« Ramos m'a dit qu'il allait signer pour un nouveau club »