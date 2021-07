Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos a refusé une très grosse offre !

Publié le 9 juillet 2021 à 10h45 par A.M.

Alors qu'il a décidé de s'engager au PSG, Sergio Ramos a refusé une très grosse offre venue de Premier League avant d'opter pour le club parisien.

C'est désormais officiel, Sergio Ramos est un nouveau joueur du PSG. Après 16 ans passés au Real Madrid, le défenseur espagnol s'est engagé avec le club de la capitale où il a paraphé un bail de deux saisons. Un renfort de poids pour les Parisiens qui rééditent le coup d'attirer une légende du football comme ce fût le cas avec Daniel Alves, David Beckham ou encore Gianluigi Buffon. Mais cette fois-ci, le PSG a dû faire face à une énorme concurrence pour s'attacher les services de Sergio Ramos.

Ramos refuse Arsenal