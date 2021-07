Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hakimi s’enflamme pour ses retrouvailles avec Ramos et Navas !

Publié le 9 juillet 2021 à 7h45 par T.M.

En débarquant au PSG, Achraf Hakimi va retrouver des visages bien connus avec ses anciens coéquipiers au Real Madrid, Sergio Ramos et Keylor Navas. De quoi ravir le Marocain.

En seulement quelques heures, le PSG aura donc enregistré les renforts d’Achraf Hakimi et Sergio Ramos. Leonardo réalise ainsi un recrutement exceptionnel, offrant des solutions de choix à Mauricio Pochettino pour atteindre les sommets. Avec le Marocain, le PSG règle ainsi ses problèmes au poste d’arrière droit grâce à l’un des meilleurs mondiaux à cette position. Après un an à l’Inter Milan, Hakimi va donc devoir s’adapter à un nouvel environnement. Mais cela ne devrait pas être trop compliqué pour l’ancien du Real Madrid, qui va notamment retrouver ses anciens coéquipiers, Keylor Navas et Sergio Ramos.

« Très heureux de jouer à nouveau avec Sergio Ramos »