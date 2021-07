Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a définitivement tranché pour son avenir !

Publié le 9 juillet 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que le PSG recrute en masse sur le marché, Kylian Mbappé ne saurait toujours pas emballé par une prolongation de contrat et voudrait même quitter le club dès cet été.

Alors que Kylian Mbappé est dans le viseur du Real Madrid depuis de longues années, le club merengue pourrait avoir une opportunité en or dans la course à la signature de l’attaquant du PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le champion du monde tricolore ne prévoirait pas de prolonger comme L’Équipe et RTL l’ont récemment confié. En vacances avec ses proches, Mbappé prévoirait même de ne pas figurer dans l’effectif parisien la saison prochaine.

Mbappé ne voudrait pas rester