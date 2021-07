Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive à 50M€ pour Raphaël Varane ?

Publié le 8 juillet 2021 à 23h45 par A.D.

Le PSG et Manchester United seraient en concurrence pour le recrutement de Raphaël Varane. Pour prendre les devants sur ce dossier, les Red Devils auraient formulé une offre inférieure à 50M€. Toutefois, le Real Madrid aurait préféré repousser la proposition du club emmené par Ole Gunnar Solskjaer.

Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat avec le Real Madrid, Raphaël Varane pourrait changer de cap cet été. En effet, le défenseur français peinerait à s'entendre sur le plan financier avec Florentino Pérez pour prolonger. Ainsi, Raphaël Varane serait réticent à prolonger et envisagerait de quitter le Real Madrid dès cet été. Conscient de la situation du champion du monde français, le PSG et Manchester United seraient en embuscade. D'ailleurs, les Red Devils auraient déjà lancé une offensive pour rafler la mise.

Le Real Madrid a recalé Manchester United pour Raphaël Varane