Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé poussé vers la sortie… par Cristiano Ronaldo ?

Publié le 8 juillet 2021 à 21h10 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG, une éventuelle arrivée de Cristiano Ronaldo pourrait conduire Paris à accepter de laisser filer sa star française.

En fin de contrat au PSG le 30 juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongés son contrat au sein du club de la capitale. Pire, selon les informations de L’Equipe et de RMC Sport , l’international français aurait signifié à sa direction qu’il ne prolongerait pas son bail en l’état. Ainsi, même si le club parisien ambitionne toujours de le conserver, il n’a d’autre choix que de songer à un plan de repli, et celui-ci pourrait se nommer Cristiano Ronaldo. Plus encore, une éventuelle venue du Portugais au PSG pourrait avoir un impact direct sur l’avenir de Kylian Mbappé.

Cristiano Ronaldo, le lot de consolation idéale pour laisser partir Kylian Mbappé ?