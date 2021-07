Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo, Pochettino… Mbappé saturerait à Paris !

Publié le 8 juillet 2021 à 18h15 par Th.B.

Bien décidé à quitter le PSG et à ne pas prolonger son contrat, Kylian Mbappé verrait sa décision confortée par l’épisode Mauricio Pochettino qui a été annoncé au Real Madrid et à Tottenham. Explications.

Les semaines se suivent et le feuilleton Kylian Mbappé n’est toujours pas bouclé. En effet, l’attaquant du PSG, où son contrat expirera le 30 juin 2022, n’a toujours pas prolongé contrairement à son compère d’attaque Neymar. Et à en croire plusieurs médias dont L’Équipe , RTL et The Transfer Window Podcast, Kylian Mbappé aurait tout simplement pris la décision de ne pas prolonger son contrat au PSG avant de partir en vacances dans la foulée de l’élimination de la France à l’Euro. Et il semblerait même que Mbappé veuille plier bagage dès cet été.

Le cas Pochettino conforterait la position de Mbappé !