Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 8 juillet 2021 à 16h15 par T.M.

Actuellement libre, Lionel Messi ne sait pas si le FC Barcelone pourra le prolonger. D’ailleurs, il n’est pas exclu que le club catalan débute sa saison sans l’Argentin.

Alors que Lionel Messi est actuellement pleinement concentré sur la Copa America dont il jouera la finale avec l’Argentine face au Brésil, du côté de Barcelone, l’avenir de la Pulga est au centre de toutes les discussions. En effet, alors que Joan Laporta s’active pour faire prolonger le sextuple Ballon d’Or, cela est très compliqué. Compte tenu des finances dans le rouge du Barça, offrir un nouveau contrat à Messi est un véritable parcours du combattant. Pour arriver à ses fins, Laporta doit effectuer un grand ménage et l’issue pourrait ne pas être imminente…

« S’il n’y a pas de départs, ce n’est pas possible »