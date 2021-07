Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour Leonardo avec Lionel Messi !

Publié le 8 juillet 2021 à 15h45 par A.D.

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi attendrait un signe du FC Barcelone pour prolonger. Alors que La Pulga commencerait à s'impatienter, le PSG serait en embuscade pour le recruter à 0€. Ce qui inquièterait le Barça de Joan Laporta.

Engagé jusqu'au 30 juin avec le Barça, Lionel Messi est libre de tout contrat depuis plusieurs jours. Toutefois, une prolongation au FC Barcelone serait toujours possible pour la star argentine. Alors que Joan Laporta peinerait à finaliser le dossier Messi, le PSG serait à l'affût, prêt à profiter de la moindre brèche. D'ailleurs, d'après les informations de Francisco Buyo, lâchés dans El Chiringuito , le club de la capitale aurait déjà approché Jorge Messi pour lui faire passer un message clair. « Si le FC Barcelone ne peut pas résoudre ses problèmes économiques et ne propose pas une offre qui satisfasse Lionel Messi, nous serons là, et dès vous le souhaitez, nous discuterons » , aurait annoncé le PSG au clan Messi selon le journaliste proche de l'Emir du Qatar.

Le Barça redoute le PSG pour Lionel Messi