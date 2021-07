Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta face à un très gros casse-tête pour Lionel Messi !

Publié le 7 juillet 2021 à 21h30 par T.M. mis à jour le 7 juillet 2021 à 21h56

Si prolonger Lionel Messi est la priorité de Joan Laporta, le président du FC Barcelone doit toutefois faire face à un très gros problème. Explications.

Depuis le 1er juillet, Lionel Messi n’est plus officiellement un joueur du FC Barcelone. En effet, le contrat liant l’Argentin au club catalan a expiré et Joan Laporta n’a pas réussi à prolonger sa pépite avant cette date fatidique. Pour autant, cela ne veut pas dire que Messi ne jouera plus pour le Barça. En effet, les Blaugrana font actuellement tout en coulisse pour parvenir à un accord avec La Pulga et si Laporta persiste à dire que cela avance bien, il n’empêche que la situation financière critique du FC Barcelone complique les choses. Et les plans catalans ont même été chamboulés.

Laporta doit revoir sa stratégie !