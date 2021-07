Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a pris les choses en main dans ce dossier XXL !

Publié le 7 juillet 2021 à 23h10 par A.C.

Achraf Hakimi a enfin débarqué au Paris Saint-Germain, en provenance de l’Inter... mais pas vraiment grâce à Leonardo.

L’attente a été longue. Dès le 18 juin dernier, nous vous annoncions un accord entre le Paris Saint-Germain et Achraf Hakimi, d’une valeur totale de 70M€. Le latéral marocain est quasiment arrivé un mois après et a signé un contrat qui le lie au PSG jusqu’en 2026. L’Inter, où il est arrivé il y moins d’un an pour 40M€, touchera une somme totale de 70M€, agrémentée de plusieurs bonus. Le PSG n’était vraisemblablement pas seul sur le coup, puisque Chelsea a également tenté de recruter Hakimi, qui a toutefois toujours été séduit par la piste parisienne.

L’émir Al Thani a voulu boucler le dossier Hakimi