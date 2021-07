Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Une nouvelle piste activée pour remplacer Depay !

Publié le 8 juillet 2021 à 14h25 par La rédaction

Afin de remplacer Memphis Depay, parti au FC Barcelone, l'OL aurait ciblé Paul Onuachu, sous contrat avec le RCK Genk.