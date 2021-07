Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme bataille attend Laporta dans ce dossier XXL !

Publié le 8 juillet 2021 à 15h00 par D.M.

Le FC Barcelone souhaiterait rapatrier Dani Olmo, formé à la Masia et actuellement sous contrat avec le RB Leipzig. Mais la concurrence est rude dans ce dossier.

Formé à la Masia, Dani Olmo pourrait bien faire son retour en Catalogne. Selon les informations d’ Il Corriere dello Sport , le FC Barcelone souhaiterait rapatrier Dani Olmo, sous contrat jusqu’en 2024 avec le RB Leipzig, malgré ses grosses difficultés financières. Interrogé sur son avenir il y a quelques jours, le milieu de terrain de 23 ans n’avait d’ailleurs pas fermé la porte à un retour en Liga. « Je suis en Allemagne depuis peu de temps, mais je suis très heureux. Je me sens important. C'est une jeune équipe qui veut continuer à grandir et moi avec eux. Ce qui se passe sera vu. Il est clair que j'aimerais jouer en Espagne, mais nous verrons » avait-il confié lors d’un entretien à OK Diario.

Olmo dans le viseur de plusieurs cadors européens