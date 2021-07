Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Ribéry a fait une demande à Longoria !

Publié le 8 juillet 2021 à 14h10 par Th.B.

Sans club depuis son départ de la Fiorentina ces derniers jours, Franck Ribéry aurait contacté l’OM via son représentant. Un rendez-vous au sommet serait programmé pour évoquer cette option en interne.

Ayant tout gagné dans sa carrière au niveau collectif avec le Bayern Munich notamment, Franck Ribéry a connu deux dernières saisons avec des hauts et des bas à la Fiorentina. Et si à 38 ans, l’ancien ailier de l’OM retrouvait le Vélodrome qu’il a connu lors de son passage à Marseille de 2005 à 2007 ? Alors que Pablo Longoria est déjà parvenu à mettre la main sur cinq recrues en attendant Pau Lopez et Luan Peres, le président de l’OM aurait été contacté par le clan Ribéry.

L’agent de Ribéry aurait contacté l’OM !