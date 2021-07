Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros contretemps dans ce dossier brûlant ?

Publié le 8 juillet 2021 à 10h10 par A.M.

Annoncé proche de l'OM depuis plusieurs semaines, Pau Lopez est même arrivé à Marseille mardi. Et pourtant, son arrivée n'a toujours pas été officialisée.

Hyperactif sur le marché, Pablo Longoria a déjà permis à l'OM de boucler l'arrivée de cinq renforts. Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under ainsi que Mattéo Guendouzi ont tous débarqué à Marseille ces derniers jours. Et ce n'est pas encore terminé puisque Luan Peres serait tout proche de s'engager à l'OM en provenance de Santos. Enfin, Pau Lopez est également très attendu.

Pau Lopez toujours en stand by