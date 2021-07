Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’enflamme pour l’arrivée de Matteo Guendouzi !

Publié le 7 juillet 2021 à 20h15 par La rédaction

Ce mercredi, l'OM a présenté à la presse sa nouvelle recrue : Matteo Guendouzi. L'occasion pour Pablo Longoria de dire tout le bien qu'il pense du milieu de terrain français.

Pablo Longoria ne chôme pas sur le marché des transferts. Après Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, c'est Mattéo Guendouzi qui a été recruté, en attendant Pau Lopez et Luan. Avec ces jolis coups réalisés sur le marché des transferts, le président marseillais se donne les moyens de ses ambitions. Et force est de constater que le président espagnol est déjà fan de son nouveau milieu de terrain de 22 ans, qui a été prêté avec option d’achat par son club, Arsenal. Lors de la présentation de Guendouzi ce mercredi, Pablo Longoria a ainsi dévoilé tout le bien qu’il pense de l’international Espoirs français.

« Un joueur important »