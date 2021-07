Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria annonce sa prochaine recrue après Guendouzi !

Publié le 7 juillet 2021 à 14h10 par G.d.S.S. mis à jour le 7 juillet 2021 à 14h13

Alors que le mercato estival bat son plein à l’OM qui enchaine les recrutements, Pablo Longoria confirme l’arrivée imminente de Pau Lopez, le gardien espagnol, qui va débarquer sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

L’OM a déjà passé la seconde pour son mercato ! Après Gerson, Konrad de la Fuente, Cengiz Under, Leonardo Balerdi et Mattéo Guendouzi qui ont tous d’ores et déjà officialisé leur arrivée au sein du projet McCourt cet été, Pablo Longoria s’apprête à boucler un nouveau deal dans les prochaines heures. Longtemps en quête d’un nouveau profil au poste de gardien pour venir concurrencer Steve Mandanda, le président de l’OM confirme la tendance pour Pau Lopez (26 ans).

« On est en train de finaliser Lopez »