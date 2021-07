Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouvel espoir pour Longoria avec Kamara ?

Publié le 7 juillet 2021 à 12h10 par A.C.

Annoncé proche d’un possible départ de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara peut compter sur un nouveau prétendant.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille commence très fort... et ne devrait pas s’arrêter de sitôt ! Pablo Longoria a déjà bouclé plusieurs arrivées comme celles de Gerson, de Konrad de la Fuente, de Matteo Guendouzi ou encore de Cengiz Under. Pourtant, si l’OM veut acheter il faudra forcément vendre et rapidement les noms de Duje Caleta-Car et de Boubacar Kamara sont ressorti comme potentiels sacrifiables. En ce qui concerne le défenseur français, L’Équipe a récemment révélé que l’OM n’aurait reçu aucune offre à la hauteur de ses espérances.

Après le Milan, l’Atalanta fait les yeux doux à Kamara