Mercato - OM : Nouveau rebondissement pour Boubacar Kamara !

Publié le 5 juillet 2021 à 20h10 par Th.B.

Alors que Boubacar Kamara est annoncé sur le départ au cours du mercato estival, l’OM ne saurait pas quelles sont les intentions du minot marseillais.

Formé à l’OM, Boubacar Kamara pourrait marcher dans le sillage de Maxime Lopez parti l’été dernier à Sassuolo. En effet, le minot marseillais dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2022 à l’OM et son engagement envers le club de la capitale n’a toujours pas été prolongé. Le journaliste Alfredo Pedulla a récemment fait savoir que Kamara figurerait sur les tablettes de la Lazio en plus de celles du Milan AC. Cependant, un transfert cet été ne serait pas entériné si l’on en croit les informations de Mohamed Bouhafsi.

L’OM dans le flou concernant les intentions de Kamara !