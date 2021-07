Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Nouvelle porte de sortie pour Kamara !

Publié le 5 juillet 2021 à 1h00 par La rédaction

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Boubacar Kamara serait l'objet des convoitises du Milan AC. Mais le Français pourrait voir un autre club entrer dans la danse pour s'attacher ses services.

Depuis la fin de la saison, Pablo Longoria se démène pour renforcer l’effectif de l’OM en vue du prochain exercice. Le président phocéen a déjà enregistré trois arrivées avec Gerson, Konrad de la Fuente et Leonardo Balerdi. De plus, l’Espagnol travaillerait d’arrache-pied sur d’autres dossiers comme ceux de Pau Lopez, Matteo Guendouzi, Cengiz Ünder ou encore Luan Peres. Néanmoins, Pablo Longoria va devoir faire face à quelques départs cet été. Après Florian Thauvin et Valère Germain entre autres, Boubacar Kamara pourrait bientôt rejoindre cette liste. Le Français serait l’objet des convoitises du Milan AC depuis plusieurs mois maintenant. Mais le club milanais va devoir faire face à une concurrence dans le dossier.

La Lazio suit également Boubacar Kamara