Mercato - OM : Une petite révolution est confirmée pour le projet McCourt !

Publié le 5 juillet 2021 à 15h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM s’apprête à boucler l’arrivée de Pau Lopez en provenance de l’AS Rome, ce recrutement devrait avoir des répercussions sur le statut d’intouchable de Steve Mandanda qui se rapproche inexorablement de la fin de sa carrière. Une grande première sous l’ère McCourt…

Le mercato estival bat déjà son plein à l’OM ! Ces derniers jours, le club phocéen a en effet officialisé les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi et Cengiz Ünder, et Pablo Longoria a encore du pain sur la planche pour remplir ses objectifs de l’été. Plusieurs éléments comme Florian Thauvin et Valère Germain sont partis, et d’autres tels que Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car et Dario Benedetto devraient suivre le pas dans les semaines à venir afin de renflouer les caisses du club. En attendant, c’est dans un autre secteur du jeu que l’OM s’apprête à instaurer une petite révolution.

Pau Lopez débarque et redistribue les cartes au poste de gardien

En effet, comme l’a confirmé Sky Sports ce lundi, Pau Lopez (26 ans, AS Rome) devrait passer sa visite médicale avec l’OM mardi avant d’officialiser par la suite son arrivée au sein du club phocéen. Le gardien espagnol va faire l’objet d’un prêt d'un prêt payant de 1M€ avec une option d'achat fixée à 12M€, qui deviendra automatique si jamais le joueur appartenant à l’AS Rome dispute 20 matches sous le maillot de l’OM. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli étaient en quête d’un profil capable de venir concurrencer dans un premier temps Steve Mandanda avant d’assurer, à terme, la succession du gardien français de 36 ans. Et ce sera chose faite avec Pau Lopez.

