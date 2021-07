Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Nouvelle piste pour la succession de Mike Maignan !

Publié le 5 juillet 2021 à 10h40 par La rédaction mis à jour le 5 juillet 2021 à 10h48

Suite au départ de Mike Maignan pour l'AC Milan fin mai, le champion de France est à la recherche d'un nouveau portier. Un gardien international, titulaire lors de l'Euro 2020, est sur les tablettes du LOSC.