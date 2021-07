Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande inconnue du dossier William Saliba…

Publié le 5 juillet 2021 à 6h30 par T.M.

D’ici quelques heures ou jours, l’OM devrait enregistrer le renfort de William Saliba. Mais une grande inconnue entoure l’arrivée du défenseur central d’Arsenal.

Du côté de l’OM, 3 nouvelles recrues se profilent après l'arrivée de Cengiz Under ce dimanche. En effet, Pau Lopez va lui aussi débarquer en provenance de l’AS Rome, tandis que Matteo Guendouzi et William Saliba vont quitter Arsenal pour la Canebière. Rien n’est encore officiel pour le moment, mais cela devrait être fait très rapidement. Après un prêt à l’OGC Nice la saison dernière, le défenseur central de l’ASSE va donc retrouver la Ligue 1 en débarquant à l’OM, ce qui était semble-t-il sa priorité pour cet été. Mais combien durera cette aventure olympienne pour Saliba ?

Avec ou sans option d’achat ?

En effet, pour William Saliba, c’est sous la forme d’un prêt qu’il va venir à l’OM. Mais ces dernières heures, des informations divergentes sont apparues concernant les modalités de cette session. Tandis que certains médias ont annoncé une option d’achat, plusieurs révèlent en revanche qu’il n’y aurait pas de possibilité pour l’OM pour conserver Saliba à la fin de la saison prochaine. Par conséquent, le défenseur central ne devrait rester qu’un an avant de retourner à Arsenal à l’été 2022.