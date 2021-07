Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Guendouzi a fait un choix radical pour venir à Marseille !

Publié le 3 juillet 2021 à 20h45 par B.C.

Comme annoncé par le 10 Sport, Matteo Guendouzi est proche de s’engager à l’OM. Pourtant, plusieurs clubs prestigieux auraient approché le milieu de terrain, déterminé à rejoindre la cité phocéenne.

Ces dernières heures, Pablo Longoria a connu une avancée considérable dans certains dossiers chauds de l’OM. Après avoir bouclé les arrivées de Konrad de la Fuente, Gerson et Leonardo Balerdi, Pau Lopez et Cengiz Under (AS Roma) sont tout proches de faire leur arrivée dans la cité phocéenne, et le recrutement de l’OM ne va pas s’arrêter là. Comme vous l’a révélé ce jeudi le10sport.com, Matteo Guendouzi devrait lui aussi s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille puisqu’un accord serait imminent avec Arsenal. Un prêt payant assorti d’une option d’achat avoisinant 10M€ serait dans les tuyaux pour le milieu français, qui avait fait de l’OM sa priorité.

Guendouzi a repoussé du lourd pour l’OM