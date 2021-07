Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les mauvaises nouvelles s’enchaînent dans ce dossier à 40M€ !

Publié le 3 juillet 2021 à 19h45 par H.G.

Alors que le PSG a été cité sur les traces de Manuel Locatelli, tout semble indiquer que le club de la capitale est désormais hors course dans ce dossier.

En quête d’un renfort supplémentaire pour son milieu de terrain après la venue de Georginio Wijnaldum, le PSG est annoncé sur les traces de nombreux joueurs dans cette optique. En effet, les noms de Paul Pogba, d’Eduardo Camavinga, de Saúl Niguez ou encore de Manuel Locatelli ont été associés au club de la capitale ces derniers temps. Seulement voilà, avec le dernier cité, tout indique que la piste s’est grandement compliquée, et ce alors que ce dernier avait effectué des appels de pied en direction du PSG il y a quelques semaines.

Manuel Locatelli veut rejoindre la Juventus