Mercato - PSG : Leonardo a une ouverture pour l’arrivée de Varane !

Alors que Manchester United serait en pole pour accueillir Raphaël Varane malgré l’intérêt du PSG, les exigences du défenseur madrilène pourraient refroidir les Red Devils.

Sergio Ramos ne sera peut-être pas l’unique cadre du Real Madrid à plier bagage cet été. Lié au club merengue jusqu’en juin 2022, Raphaël Varane n’a toujours pas trouvé d’accord pour sa prolongation et n’écarterait pas la possibilité de changer d’air après dix saisons passées dans la capitale espagnole. Florentino Pérez pourrait d’ailleurs se résoudre à le laisser partir pour éviter un départ libre l’année prochaine, et cette situation n’a pas échappé à plusieurs cadors européens. Le PSG serait notamment sur les traces de Raphaël Varane et aurait initié les premiers contacts dans ce dossier, tout comme Manchester United, annoncé comme le grand favori. Certaines sources évoquent même une possible arrivée du champion du monde tricolore chez les Red Devils dans les prochaines semaines, mais un gros obstacle resterait à régler.

Un problème avec le salaire de Varane ?