Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grand rebondissement dans le dossier Icardi ?

Publié le 3 juillet 2021 à 18h45 par La rédaction

Annoncé sur le départ depuis un certain temps maintenant, Mauro Icardi devrait voir une porte de sortie se fermer très prochainement.

Pour renforcer l’effectif du PSG, Leonardo serait sur plusieurs dossiers. Après Georginio Wijnaldum, le directeur sportif parisien devrait acter les arrivées de Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma. Néanmoins, le Brésilien va également devoir faire face à quelques départs cet été. Depuis un certains temps déjà, Mauro Icardi est annoncé en partance. Dans une saison minée par les blessures, le joueur de 28 ans n’a pas grandement convaincu. Par conséquent, l’Argentin pourrait faire ses valises, seulement un an après avoir été acheté par le PSG. Et l’ancien de l’Inter ne manquerait pas de courtisans, notamment en Italie où la Juventus s’était montrée particulièrement intéressée. Néanmoins, le club turinois pourrait se retirer du dossier prochainement.

La Juventus devrait abandonner la piste Icardi