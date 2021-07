Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va frapper fort avec 4 nouvelles recrues !

Publié le 3 juillet 2021 à 13h30 par T.M.

Ayant déjà annoncé 3 renforts cet été, l’OM va encore frapper fort sur ce marché des transferts. Et ce seraient 4 nouveaux joueurs que Pablo Longoria pourrait annoncer très prochainement.

Konrad de la Fuente, Gerson et maintenant Leonardo Balerdi. En effet, ce samedi, l’OM a officialisé le transfert définitif du défenseur central argentin. Prêté la saison dernière par le Borussia Dortmund, Balerdi est désormais un joueur olympien à part entière, ayant paraphé un contrat de 5 ans. Pablo Longoria aura donc réussi son pari. Ne voulant pas débourser les 14M€ de l’option d’achat du joueur de 22 ans, il a obtenu un rabais puisque le transfert serait estimé à 8M€. Le mercato estival démarre donc très fort sur la Canebière et cela ne devrait pas s’arrêter de sitôt. Malgré la décision de la DNCG d’encadrer la masse salariale et les dépenses de l’OM, Jacques Cardoze a fait savoir que la suite du recrutement ne serait pas impactée par cela. La voie semble donc libre pour Pablo Longoria qui s’apprêterait bel et bien à frapper fort, lui qui pourrait réaliser deux doubles opérations.

C’est imminent pour Lopez et Under !

Et tout d’abord, les deux premières recrues de ces 4 renforts annoncés devraient provenir de l’AS Rome. Depuis quelques jours, il est annoncé que Pablo Longoria travaille sur les arrivées de Pau Lopez et Cengiz Under. Le président de l’OM aura donc travaillé très vite puisqu’il serait sur le point de boucler ces arrivées au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli. En effet, ce samedi, RMC Sport est venu confirmer que le portier espagnol et l’ailier turc seraient attendus dans les prochains jours à l’OM pour passer la visite médicale et signer leur contrat. Avec Pau Lopez et Cengiz Under, les Phocéens tiendraient ainsi le possible successeur de Steve Mandanda et de Florian Thauvin. Et tout cela sans rien dépenser pour le moment puisqu’ils viendraient sous la forme d’un prêt avec option d’achat à hauteur de 8M€ pour le Turc et 15M€ pour l’Espagnol.

Ça se rapproche pour Guendouzi et Saliba !