Mercato - OM : À Marseille, on prépare un coup en or !

Publié le 3 juillet 2021 à 6h00 par Th.B.

Très actif depuis quelques semaines, Pablo Longoria serait sur le point d’effectuer un coup de maître sur le marché en recrutant deux joueurs en prêt.

En ce début de mercato, l’OM s’est montré particulièrement actif et compte d’ailleurs à ce jour deux recrues en les personnes de Gerson et de Konrad de la Fuente. À présent, Pablo Longoria travaille sur le transfert de Mattéo Guendouzi et les positions se rapprochent entre l’OM et Arsenal sur l’indemnité du transfert comme le10sport.com vous l’a récemment révélé. En outre, le président de l’OM chercherait à boucler une double opération pour la modique somme de… 1M€ !

1M€ pour les prêts de Pau Lopez et Cengiz Ünder