Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme sortie de Riolo sur le recrutement de Longoria !

Publié le 3 juillet 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que l'OM est très actif sur le marché, Daniel Riolo souligne l'excellent travail de Pablo Longoria qui réalise un mercato très réussi.

Depuis l'ouverture du mercato, l'OM est sur tous les fronts. En effet, Gerson et Konrad de la Fuente se sont officiellement engagés avec le club phocéen tandis que Cengiz Under, Pau Lopez ou encore Giovanni Simeone pourraient suivre dans les prochaines semaines. Un recrutement qui plaît à Daniel Riolo, enthousiaste en voyant le mercato réalisé par Pablo Longoria.

Riolo s'enflamme pour le recrutement de Longoria