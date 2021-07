Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ramos, Hakimi… Une petite révolution en interne ?

Publié le 3 juillet 2021 à 3h30 par A.M.

Bien que Mauricio Pochettino semble être un adepte du 4-2-3-1, le recrutement réalisé par le PSG laisse penser qu'un changement tactique n'est pas à exclure pour la saison prochaine.

Comme attendu, le Paris Saint-Germain est très actif sur le marché des transferts. Goerginio Wijnaldum est officiellement la première recrue estivale, mais le PSG va rapidement en annoncer trois autres, à savoir Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi et Sergio Ramos. Quatre renforts de poids vont donc débarquer à Paris dans les prochaines heures et cela peut laisser penser à un changement tactique de la part de Mauricio Pochettino.

Vers un passage à une défense à 5 ?

En effet, l'arrivée de Sergio Ramos peut laisser penser que le PSG évoluera à trois dans l'axe avec Marquinhos et Presnel Kimpembe pour épauler l'Espagnol. Le recrutement d'Achraf Hakimi va également en ce sens. Et pour cause, l'international marocain a excellé dans le rôle de piston droit au Borussia Dortmund puis à l'Inter. Mais surtout, le passage à un 3-5-2 permettrait d'aligner Kylian Mbappé et Neymar devant en les déchargeant au maximum du travail défensif. Par conséquent, Mauricio Pochettino a peut-être une idée derrière la tête.