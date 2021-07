Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce message fort envoyé pour l'arrivée d'Achraf Hakimi !

Publié le 3 juillet 2021 à 13h15 par La rédaction

Alors qu'Achraf Hakimi doit s'engager au PSG dans les prochains jours, son ancien entraîneur à Dortmund Lucien Favre a évoqué les qualités du Marocain.

Ça se rapproche pour Achraf Hakimi. Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, le PSG va débourser un montant avoisinant les 70M€ à l'Inter Milan pour le transfert du Marocain. Hakimi va lui signer pour cinq ans dans la capitale et percevoir un salaire annuel de 9M€. Comme l'évoquait RMC Sport , le latéral droit serait attendu en début de semaine à Paris pour passer sa visite médicale. Le dénouement pourrait donc être imminent pour ce dossier prioritaire de Leonardo. En attendant la venue officielle d'Hakimi au PSG, Lucien Favre s'est exprimé sur les qualités de son ancien joueur qu'il a entraîné pendant deux ans au Borussia Dortmund entre 2018 et 2020.

« Hakimi est capable de jouer dans une défense à 4 ou à 5 »