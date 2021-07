Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est fixé pour cette révélation de l'Euro !

Publié le 3 juillet 2021 à 7h15 par D.M.

Le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Chelsea seraient intéressés par Leonardo Spinazzola. Mais l'AS Roma n'a pas l'intention de se séparer du latéral gauche italien.

Comme indiqué par le 10 Sport en exclusivité, le PSG est parvenu à doubler Chelsea et à trouver un accord avec l’Inter pour s’offrir Achraf Hakimi. L’international marocain posera ses valises dans la capitale dans les prochains jours et viendra renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Mais un autre joueur de Serie A intéresserait fortement Leonardo. Selon le journaliste de Sky Sports, Gianluca di Marzio, le PSG se serait renseigné sur la situation de Leonardo Spinazzola, sous contrat jusqu’en 2024 avec l’AS Roma.

L'AS Roma demande 40M€ pour Spinazzola