Mercato - PSG : Leonardo reçoit un message fort pour cette opération colossale !

Publié le 3 juillet 2021 à 1h15 par A.C.

Après Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, Leonardo pourrait une nouvelle fois se servir en Serie A, pour renforcer le PSG.

C’est une véritable démonstration de la part du Paris Saint-Germain, en ce début de mercato estival. Après avoir officialisé l’arrivée de Georginio Wijnaldum en fin de contrat, Leonardo s’apprête à accueillir Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma. Mais ça ne va pas s’arrêter là, puisqu’en Italie on annonce que le PSG négocierait avec la Lazio actuellement, pour recruter Joaquin Correa. Le club romain réclamerait entre 40 et 45M€, mais Leonardo aurait vraisemblablement proposé plusieurs joueurs en échange, comme Pablo Sarabia et Julian Draxler.

« Pour faire des recrues, nous devons d’abord résoudre nos problèmes... et c’est ce que nous sommes en train de faire »