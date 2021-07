Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Di Maria, Draxler, Sarabia... Leonardo est prêt à les sacrifier !

Publié le 1 juillet 2021 à 15h30 par A.C.

Après l’Inter, Leonardo négocierait avec un autre club italien afin de boucler un nouveau gros coup pour le Paris Saint-Germain.

En ce début de mercato estival, le Paris Saint-Germain fait figure de géant. A un et demi de la Coupe du monde au Qatar, les propriétaires du club semblent déterminés à dépenser sans compter cet été et plusieurs signaux forts ont déjà été envoyés. Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, Leonardo a bouclé l’arrivée d’Achraf Hakimi, dont l’officialisation ne semble désormais être plus qu’une question d’heures. Un autre grand nom devrait suivre, puisque Gianluigi Donnarumma aurait déjà passé ses visites médicales et le PSG aurait programmé une annonce pour la fin de l’Euro. Il ne faut également pas oublier Georginio Wijnaldum, qui a finalement été convaincu par le PSG de snober le FC Barcelone à la fin de son contrat avec Liverpool et qui constitue un renfort de poids pour Mauricio Pochettino. Mais Leonardo ne semble pas vouloir s’arrêter là...

Joaquin Correa, le prochain numéro 9 du PSG ?

Après avoir réglé le chantier au poste de latéral droit, du milieu de terrain et d’avoir doublé le poste de gardien, Leonardo travaillerait désormais sur le recrutement d’un attaquant. Sky Sport Italia annonce en effet que le Paris Saint-Germain négocie activement avec la Lazio pour Joaquin Correa. Une information confirmée ce jeudi par Il Corriere dello Sport , qui assure que les deux parties seraient de plus en plus proches. Cela serait notamment lié aux bonnes relations entre Leonardo et Igli Tare, directeur sportif de la Lazio, qui semble déterminé à vendre Correa. Ce dernier serait en effet le grand sacrifié du club romain, qui avec son transfert pourra financer les arrivées de Felipe Anderson et de Julian Brandt.

Di Maria, Draxler et Sarabia proposés par Leonardo