Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les plans de Leonardo bloqués par Sarabia ?

Publié le 1 juillet 2021 à 15h15 par A.C.

Actuellement à l’Euro avec l’Espagne, Pablo Longoria aurait été proposé par le Paris Saint-Germain à la Lazio, dans le cadre d’un échange avec Joaquin Correa.

Pas convaincu par Mauro Icardi et toujours en attente pour Moise Kean, qui est rentré à Everton au terme de son prêt, Leonardo s’est une nouvelle fois tourné vers l’Italie. Sky Sport Italia a en effet annoncé que le directeur sportif du Paris Saint-Germain négocie actuellement avec la Lazio pour Joaquin Correa. L’attaquant de 26 ans serait très apprécié par Mauricio Pochettino, qui a déjà tenté de le recruter à Tottenham par le passé. La Lazio réclamerait toutefois entre 40 et 45M€ pour laisser filer son attaquant et le PSG aurait ainsi décidé de proposer Pablo Sarabia, afin de faire baisser ce montant.

Sarabia trop cher pour la Lazio