Mercato - PSG : Sarabia intégré dans un deal colossal de Leonardo ?

Publié le 2 juillet 2021 à 13h15 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Joaquin Correa, le club de la capitale continuerait de négocier dans l’optique de sa venue.

Après avoir bouclé les arrivées de Georginio Wijnaldum, de Gianluigi Donnarumma, d’Achraf Hakimi et tout récemment celle de Sergio Ramos selon Mohamed Bouhafsi, le PSG n’a pas l’intention de ralentir la cadence dans son recrutement estival. En effet, le club de la capitale est maintenant annoncé sur les traces d’autres joueurs, et tout particulièrement sur celles de Joaquin Correa afin de renforcer son secteur offensif. Et visiblement, le PSG serait en train de négocier ardemment avec la Lazio dans l’optique de sa venue.

Pablo Sarabia intégré dans le deal pour Joaquin Correa ?