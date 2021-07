Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur le départ avorté de Mauricio Pochettino !

Publié le 2 juillet 2021 à 12h30 par T.M.

Après un très long feuilleton, Mauricio Pochettino va finalement continuer en tant qu’entraîneur du PSG. Les rumeurs étaient pourtant nombreuses autour l’Argentin, pourtant débarqué en janvier dernier, lui qu’on annonçait notamment de retour du côté de Tottenham.

N’ayant pas attendu la fin de la saison pour repartir sur de nouvelles bases, Leonardo a tout changé au PSG durant la trêve hivernale. Thomas Tuchel a ainsi été remercié et c’est Mauricio Pochettino qui a été nommé sur le banc parisien. Après plus d’un an sans emploi suite à son licenciement de Tottenham en novembre 2019, l’Argentin a ainsi retrouvé un poste, faisant par la même occasion son retour au PSG, où il avait joué entre 2001 et 2003. Toutefois, après seulement 6 mois passés au sein du club de la capitale, Pochettino n’a pas un bilan à son avantage. De plus, le natif de Murphy aurait vite déchanté devant le fonctionnement au PSG. Au point de réclamer son départ ? Ces dernières semaines, le feuilleton Mauricio Pochettino a fait énormément parler puisqu’il aurait souhaité déjà faire ses valises, alors qu’on l’annonçait au Real Madrid, pour remplacer Zinedine Zidane, et même de retour à Tottenham. Et ce vendredi, The Athletic fait d’ailleurs certaines révélations sur la tentative des Spurs pour faire revenir l’entraîneur argentin.

