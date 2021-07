Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme malaise en interne… à cause de Donnarumma ?

Publié le 2 juillet 2021 à 11h45 par H.G.

Alors que le PSG aurait bouclé la venue de Gianluigi Donnarumma, la venue de l’international italien susciterait de nombreuses interrogations en interne.

Malgré les présences de Keylor Navas et de Sergio Rico dans son effectif, le Paris Saint-Germain n’a pas souhaité passer à côté de l’opportunité Gianluigi Donnarumma. En effet, en fin de contrat à l’AC Milan, l’international italien a trouvé un accord contractuel avec le club de la capitale et a déjà passé sa visite médicale avec celui-ci il y a quelques jours. Désormais, seule manque l’officialisation de son arrivée, chose qui ne devrait pas intervenir avant la fin de son Euro avec la sélection nationale italienne à en croire les dernières informations venues de l’autre côté des Alpes.

Keylor Navas et les autres gardiens sont interloqués !