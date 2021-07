Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos est-il la recrue idéale pour le PSG ?

Publié le 2 juillet 2021 à 8h00 par La rédaction

Très actif sur le marché, le PSG aurait trouvé un accord avec Sergio Ramos pour un contrat de deux ans. Le club de la capitale réalise un très gros coup sur le marché, mais est-ce le joueur dont avait besoin le PSG ?

Le Paris Saint-Germain a visiblement décidé de frapper très fort cet été. En effet, après avoir obtenu l'arrivée de Georginio Wijnaldum libre suite à la fin de son contrat à Liverpool, le club de la capitale s'apprête à boucler le transfert d'Achraf Hakimi. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG devrait débourser 65M€ auxquels s'ajouteront 5M€ de bonus. Et ce n'est pas tout puisque l'arrivée Gianluigi Donnarumma, lui aussi libre, est également en passe d'être bouclée. Cependant, le très gros coup de l'été pourrait bien venir de Sergio Ramos. En effet, selon les informations de RMC Sport , le défenseur espagnol va signer deux ans au PSG. Mais est-ce la parfaite recrue pour le club de la capitale ?

Sergio Ramos, le très gros coup du PSG ?

La question se pose essentiellement d'un point de vue sportif puisque la charnière composée par Marquinhos et Presnel Kimpembe semblait donner satisfaction. Mais clairement, Sergio Ramos viendrait relancer la concurrence dans ce secteur de jeu compte tenu du fait que Thilo Kehrer et Abdou Diallo peinent à répondre aux attentes. Les interrogations concernent également le niveau physique du défenseur espagnol qui sort d'une saison durant laquelle il a enchaîné les pépins musculaires du haut de ses 35 ans. En revanche, une chose est sûre, Sergio Ramos va apporter son expérience et son leadership dans un vestiaire uni mais qui manque d'un vrai patron depuis les départs de Zlatan Ibrahimovic et Thiago Motta.



